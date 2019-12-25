График разводки мостов в Петербурге в 2021 году

Навигационный период для разводки мостов стартовал в ночь с 9 на 10 апреля.

В ночь с 9 на 10 апреля в Петербурге стартовал навигационный период для разводки мостов. Переправы через Неву начнут разводиться по постоянному графику, с 20 апреля к ним присоединятся и мосты на рукавах Невы. Теперь петербуржцам, задерживающимся в гостях или на прогулках, нужно помнить о времени разводки переправ, чтобы успеть попасть домой. Сезон навигации продлится до середины ноября.

Как рассказали в городском "Мостотресте", график разводки в 2021 году остался без изменений: дважды за ночь будут разводить Дворцовый, Тучков, Благовещенский, Володарский мосты, по одному разу – Троицкий, Литейный, Биржевой, Большеохтинский, мост Александра Невского. Отдельно по предварительным заявкам могут разводить Гренадерский, Кантемировский и Сампсониевский мосты через Большую Невку.

Время разводки мостов:

Дворцовый – с 1.10 до 2.50 и с 3.10 до 4.55;

Троицкий – с 1.20 до 4.50;

Благовещенский – с 1.25 до 2.45 и с 3.10 до 5.00;

Литейный – с 1.40 до 4.45;

Володарский – с 2.00 до 3.45 и с 4.15 до 5.45;

Тучков – с 2.00 до 2.55 и с 3.35 до 4.55;

Биржевой – с 2.00 до 4.55;

Большеохтинский – с 2.00 до 5.00;

мост Александра Невского – с 2.20 до 5.10.

Три упомянутых переправы через Большую Невку, для разводки которых нужны предварительные заявки, "раскрывают крылья" с 1.30 до 4.30.

Актуальный график разводки мостов всегда есть на официальном сайте петербургского "Мостотреста". За расписанием можно следить и в бесплатном мобильном приложении "Мосты Петербурга". И там, и там в режиме реального времени сообщается о том, разведен или наведен конкретный мост, а также сколько времени осталось до его разводки или наводки. Информация о мостах есть и на официальных страницах "Мостотреста" в соцсетях. Кроме того, можно сохранить картинку с графиком разводки у себя на смартфоне.

Фото: Piter.TV; ВКонтакте / CПб ГБУ "Мостотрест"