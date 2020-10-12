Сложности перевозок: как в коронавирус работали туроператоры и запустился велошеринг SmartBike

Piter.tv и Сбер представляют 5 выпуск бизнес-сериала «ЗаДело». Мы расскажем о предпринимателях, которые даже в период кризиса находят эффективные решения для развития своего бизнеса.

Сначала, нужно скачать приложение. У нас на каждом велосипеде есть таблички информационные, так есть qr-код, отсканировав его, человек попадает на приложение, -

рассказывает Руслан Каврюков, генеральный директор SmartBike.

Смартфон и желание проехать с ветерком по петербургским улицам – больше для аренды "умного велосипеда" не нужно ничего. Все остальное, продумали создатели сервиса SmartBike.

Трос фиксируем в специальном подсидельном месте, убираем подножку, выставляем высоту седла на нужный уровень. Все!

Этот байкшеринг сделали люди, вся жизнь которых связана с велосипедами. Генеральный директор Руслан Каврюков был чемпионом России в парной гонке и входил в тренерский штаб сборной России. Когда в 2019 году городской велопрокат окончательно сдал позиции, Руслан с партнерами понял: пришло время выходить на рынок.

Руслан Каврюков, генеральный директор SmartBike:

Мы в итоге выбрали гибридную модель проката аренды велосипедов, байкшеринга, то есть база у нас – это велосипед, который может использоваться без станций, мы пользователей будем с самого начала привязывать к велосипедным парковкам.

С августа 2019 года, когда на Крестовском острове появились первые смартбайки, компания дорабатывала программное обеспечение и саму модель велосипеда. Финальные согласования прошли этой зимой в Китае.

Руслан Каврюков, генеральный директор SmartBike:

То, что вы видите сейчас – это модель 2020 года, которую мы существенно доработали, и когда мы её собирали, мы находились в Китае. Там долгое время на фабриках провели и там же пандемия началась раньше. Мы буквально за небольшое количество времени, как там все остановилось, успели наши велосипеды оттуда забрать. Пока они шли пандемия пришла уже и в Россию. И мы чудом успели тут их растаможить и получить на склад.

Также, как и создатели SmartBike, Елена долго вынашивала идею собственного дела. Историк по образованию и опытный экскурсовод, 12 лет она проработала в турфирме, водила туристов по самым знаковым местам Северной столицы. Но Лене всегда хотелось больше рассказать о любимом городе – Петербург не вместить в полтора-два часа. Этой зимой они с мужем Андреем решили сделать свой YouTube-канал о неформальной истории города на Неве.

Самоизоляция стала испытанием и для тревел-блогеров - на улицу лишний раз не выйдешь и новый выпуск не запишешь. Именно тогда Лена придумала водить экскурсии, не выходя из дома – по картам известных поисковых сервисов.

Елена Пшеничная, блогер, историк, экскурсовод:

Стрим был по Петропавловской крепости, затем тоже самое Васильевский остров, и потом Эрмитаж, причем в Эрмитаже была такая тема, очень близкая и интересная многим: жизнь и быт в царском дворце. Первоначально это видео посмотрело мало человек, но потом все больше и больше, и канал стал набирать подписчиков. За месяц мы набрали тысячу, дальше было небольшое затишье, и затем мы начали снимать обычные видео и постепенно они тоже начали набирать просмотры.

Для туристической отрасли 2020 год стал настоящим испытанием, ведь отдых – не товар первой необходимости, его на дом не доставишь. Турфирмы начали работать позже всех. А первые проблемы начались раньше, еще с закрытием границ.

Роман Цветков, генеральный директор туроператора "Скантур":

Появились вопросы от туристов, появился некий страх в феврале, в марте уже активно начинается ранее бронирование на лето и поскольку стали ходить слухи об ограничениях, банкротстве некоторых компаний, естественно такое ощущение тревоги со стороны туриста, оно было сразу после января. Это было заметно.

"Скантур" давно работает на российском рынке. С 2014 года компания сосредоточилась на внутреннем туризме по Северо-Западу России. На 2020 год у "Скантура" было много планов: запустить новые направления, развивать детский туризм и даже открыть представительство в столице. Но пандемия расставила свои приоритеты.

Роман Цветков, генеральный директор туроператора "Скантур":

Во-первых, мы вплотную занялись переработкой турпродукта, исходя из накопленного опыта, отзывов туристов. экспертов. Во-вторых, мы, конечно, понимали, что туризм таким как был, наверно уже не будет. Пытались угадать каким он будет далее, пытались сделать акцент на природные туры, на экотуризм. Начали готовить индивидуальные предложения для туристов, которые путешествуют по 2-3 человека.

Благодаря государственным программам и льготному кредитованию в "Скантуре" смогли сохранить весь коллектив. При этом, туристический сезон еще не закончился, а меры поддержки становятся все более актуальными и технологичными.

Роман Львов, заместитель председателя Северо-Западного банка ПАО Сбербанк

Что касается состояния отрасли после первой волны пандемии, то мы наблюдаем восстановление финансовых потоков. Так, в марте обороты компаний туристической отрасли на Северо-Западе снизились почти на 50% относительно докризисных показателей, в апреле и мае мы фиксировали минимальные значения. В июне постепенно началось восстановление. В августе отрасль практически вышла на докризисные обороты. Компании подключают эквайринг, чтобы повысить безопасность расчётов с клиентами. Именно в интернет-эквайринге мы наблюдаем наибольший рост - он существенно превышает докризисные показатели. В августе оборот превысил 195 млн рублей, что в 2,5 раза выше, чем в докризисный период. Наша экосистема оказывает системную поддержку в развитии внутреннего туризма. В этом году Сбер подписал соглашения о сотрудничестве с Федеральным агентством по туризму и туристической компанией Russia Discovery.

Вдохновение природой и родными местами великого русского классика - живописный поселок в Псковской области Пушкинские горы – этой осенью стал местом паломничества туристов со всей страны. Особую популярность получили туры выходного дня. В "Скантур" рассказали, что спрос на такие путешествия вместе со снятием ограничений менялся лавинообразно. Туристы буквально толпами устремились в разные уголки Северо-Запада, прочувствовали и полюбили регион.

Роман Цветков, генеральный директор туроператора "Скантур":

Действительно поскольку турпоток был огромный, были сложности с размещением, гостиниц не хватало, объекты переполнены, опять же ограничения на питание, на пребывание – все это накладывало свои отпечатки. Поэтому нам хочется верить, что туристы вернутся, мы среди своих туристов регулярно делаем опросы и видим положительную тенденцию. Они были летом, теперь они хотят зимой посмотреть.

Лавинообразно растут и подписчики у Лены с Андреем. Каждый месяц добавляется 6 тысяч новых зрителей и цифры растут. Еще одним ноу-хау стали экскурсии, снятые на панорамную камеру с углом обзора в 360 градусов. В режиме реального времени вы можете не просто слушать рассказ, но и осмотреть окрестности, двигая мышкой по экрану или надев VR-очки. Большое количество просмотров принесло каналу первую монетизацию, а некоторые подписчики даже просили провести индивидуальную экскурсию.

Елена Пшеничная, блогер, историк, экскурсовод:

Когда ты видишь человека и понимаешь, что тебе нравится, как он рассказывает, появляется желание пообщаться вживую. Очень многие туристы мне рассказывали, что они приезжали, не брали гида, а потом поняли, что лучше взять. Должен же быть кто-то кто им расскажет. Они могут открыть видео, ну а кто-то хочет живого общения. И да, уже пару раз я работала таким образом.

Плановый запуск в апреле у SmartBike не получился, велопрокат смог полноценно работать только с июня. Тогда же пользователи осознали, что велосипед – отличный способ избежать большого скопления людей в транспорте, сохранять социальную дистанцию и параллельно укреплять здоровье. Хорошие результаты принесло и сотрудничество SmartBike с Единой Картой Петербуржца.

Руслан Каврюков, генеральный директор SmartBike:

Мы сервис, который работает и для туристов, и для горожан, и как раз для того, чтобы горожане могли пользоваться сервисом на более интересных, более выгодных условиях, мы согласились поработать с ЕКП и разработали специальные тарифы на 20% дешевле базовых.

Сегодня создателям байкшеринга поступает множество запросов от жителей спальных районов. Чаще других просят расширить зону те, кто живут на границе города и области – Мурино, Девяткино. В этом году Смартбайк появился в Гатчине и Сосновом бору. В будущее предприниматели смотрят с оптимизмом и формируют бизнес-план с учётом открытых границ

Руслан Каврюков, генеральный директор SmartBike:

У этого направления есть очень большой потенциал. Петербург, Ленинградская область граничат с Эстонией в сторону Гатчины и с Финляндией по направлению Выборга. И там, и там есть европейские велосипедным маршруты туристические, и интегрироваться в эту европейскую сеть сам бог велел. Что это даст? Это даст дополнительно десятки тысяч туристов, которые перемещаются на велосипедах.

Обернуть проблему в возможность, а сложности в преимущество – именно этому учат герои наших выпусков. Одни находят новые маршруты, другие - новые формы, не боясь экспериментировать и меняться на ходу.