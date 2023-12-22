В Пскове состоялась встреча председателя Северо-Западного банка Сбербанка Дмитрия Суховерхова и губернатора Михаила Ведерникова

Участие Сбербанка в реализации инфраструктурных проектов на территории региона в рамках ГЧП – одна из ключевых тем разговора.

Председатель Северо-Западного банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов, который был назначен на данную должность с 1 апреля 2024 года, и губернатор Псковской области Михаил Ведерников провели первую рабочую встречу в Пскове.

Участие Сбербанка в реализации инфраструктурных проектов на территории региона в рамках ГЧП – одна из ключевых тем разговора. В частности, руководители обсудили предоставление кредитной линии для финансирования затрат на строительство мусоросортировочного комплекса по переработке твердых бытовых отходов.

Ещё одним акцентом встречи стало масштабирование проекта группы компаний ЦРТ (партнёр Сбера) – аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" – на Великие Луки, Остров, Печоры и Пушкинские Горы. Система на основе AI распознаёт лица и тем самым позволяет повышать общий уровень общественной безопасности и правопорядка.

По итогам рабочей встречи стороны подписали соглашение о сотрудничестве Сбера и Правительства Псковской области в сфере развития технологий искусственного интеллекта (AI), цифровой и ESG-трансформации. Соглашение предусматривает применение технологий на основе AI в природопользовании, медицине, экологической безопасности, а также стимулирует развитие научно-исследовательской и инновационной деятельности в регионе. Уже сейчас в Псковской области реализуется проект Сбера в здравоохранении – когда врачи проводят скрининг с помощью компактных кейсов, оснащенных диагностическим оборудованием. Благодаря встроенным сервисам на базе AI повышается качество диагностики и ускоряется обработка результатов исследований.

Наша основная задача в регионе – решение финансовых вопросов населения, бизнеса и органов власти. Также мы принимаем активное участие в ESG-проектах и цифровой трансформации области. Мы планируем провести совместную с псковским правительством дизайн-сессию по AI. На ней представители органов власти при нашем содействии будут разрабатывать цифровые решения в образовании, экологии, ЖКХ, в сфере госуправления для того, чтобы сделать жизнь псковичей комфортнее и качественнее. Также отдельным направлением нашей совместной с правительством работы является реализация крупных инвестиционных и ГЧП проектов. Дмитрий Суховерхов, председатель Северо-Западного банка Сбербанка

Сбербанк – стратегический партнёр Псковской области, с которым мы реализуем много проектов. Например, в рамках АПК "Безопасный город" при поддержке Сбера модернизированы системы централизованного оповещения и видеонаблюдения. Только в прошлом году комплекс помог выявить более 1 тыс. административных правонарушений и раскрыть 31 преступление. Также хочу поблагодарить банк за мультимедийный пешеходный фонтан в Пскове. Даже его пуско-наладка широко освещалась в СМИ – объект действительно очень красивый. Официально планируем открыть фонтан ко Дню города Пскова. Взаимодействие со Сбером будет продолжено. Подписанное сегодня соглашение о сотрудничестве служит тому подтверждением. Михаил Ведерников, губернатор Псковской области

Ранее в Калининграде прошла первая рабочая встреча председателя Северо-Западного банка Сбербанка Дмитрия Суховерхова и губернатора Антона Алиханова.

Фото: пресс-служба Сбера