В Калининграде прошла первая рабочая встреча председателя Северо-Западного банка Сбербанка Дмитрия Суховерхова и губернатора Антона Алиханова

Главными темами стали финансирование крупных проектов, развитие транспортной инфраструктуры области, сотрудничество по цифровой трансформации.

Главными темами первой рабочей встречи председателя Северо-Западного банка Сбербанка Дмитрия Суховерхова, который был назначен на данную должность с 1 апреля 2024 года, и губернатора Калининградской области Антона Алиханова стали финансирование крупных проектов, развитие транспортной инфраструктуры области, сотрудничество по цифровой трансформации. Стороны также обсудили возможность открытия в регионе "Школы 21", которая помогает бесплатно получить востребованную профессию в сфере IT.

Мы готовы инвестировать в регион, поддерживая реализацию значимых проектов в самых разных сферах – медицины, транспорта, образования, туризма и других. И, конечно, одно из ключевых направлений для нас – развитие финансовых услуг для населения. Эти вопросы мы сегодня обсудили с губернатором области в первую очередь. Кроме того, мы можем предложить свою экспертизу в сфере информационных технологий, искусственного интеллекта и развития ESG-направления. Наша главная с правительством общая цель – повышать комфорт жизни людей, создавать все необходимые для этого условия. Дмитрий Суховерхов, председатель Северо-Западного банка Сбербанка

Многие годы Сбербанк является надёжным партнёром для нашего региона, муниципалитетов и для правительства области. За последнее время совместно с Калининградским отделением Сбера реализовали целый ряд социально важных проектов, как например, поддержка местных производителей, безналичная оплата в общественном транспорте. Сберлизинг помог обновить 50% нашего парка трамваев. Приобретаем медицинское оборудование для лечебных учреждений, спецтехнику для дорожного хозяйства и сферы обработки отходов. Оснастили ФАПы вашими аппаратными комплексами и надеемся, что это поможет в первичном звене улучшить качество сервиса и повысит качество диагностики. Антон Алиханов, губернатор Калининградской области

До этого в Архангельске прошла встреча Суховерхова с губернатором области Александром Цыбульским и в Новгородской области с губернатором Андреем Никитиным.

Фото: пресс-служба Сбера