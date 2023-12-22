В Архангельске прошла первая встреча председателя Северо-Западного банка Сбербанка Дмитрия Суховерхова и губернатора области Александра Цыбульского

Дмитрий Суховерхов назначен на должность председателя Северо-Западного банка Сбербанка с 1 апреля 2024 года.

Председатель Северо-Западного банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов, который был назначен на данную должность с 1 апреля 2024 года, и губернатор Архангельской области Александр Цыбульский провели первую встречу.

Стратегическое партнёрство по ряду ключевых направлений и цифровая трансформация региона стали главными темами диалога. В числе прочих вопросов руководители обсудили развитие проекта по дистанционному мониторингу состояния пациентов, а также участие Сбербанка в реализации флагманского проекта по строительству студенческого кампуса мирового уровня "Арктическая звезда" в части привлечения банковских инвестиций после завершения корректировки финансовой модели проекта.

Мы обсудили с Александром Цыбульским возможности сотрудничества по нескольким направлениям: от финансирования крупных проектов и развития современных банковских услуг для бизнеса и населения до цифровизации региона в целом. Архангельская область входит в число самых безналичных территорий России и лидеров по поддержке ИТ-отрасли. Регион одним из первых в стране перешёл на новую билетную систему, в том числе и на речном транспорте, а недавно вошёл в топ-10 субъектов РФ по формированию цифровой строительной отрасли. Мы готовы интегрироваться в существующие и новые проекты и усиливать позиции Поморья в области инноваций. В ближайших планах – совместная с правительством Архангельской области дизайн-сессия по искусственному интеллекту, в рамках которой мы будем искать новые AI-решения для различных сфер экономики, чтобы модернизировать отрасли и в конечном итоге повысить качество жизни людей. Дмитрий Суховерхов, председатель Северо-Западного банка Сбербанка

Глава региона в ходе встречи также отметил, что Сбербанк является давним стратегическим партнером Архангельской области.

При поддержке Сбербанка мы реализуем целый ряд серьезных проектов в Архангельской области. В сфере здравоохранения применяются технологические решения с использованием искусственного интеллекта для помощи больным сахарным диабетом. В одном из активно развивающихся районов Архангельска в рамках концессионного соглашения строим современную школу на 860 мест. Наш основной концессионер "РВК-Архангельск" также пользуется заемными средствами Сбербанка. Александр Цыбульский, губернатор Архангельской области

Ранее Дмитрий Суховерхов и губернатор Новгородской области Андрей Никитин провели первую рабочую встречу.

Фото: пресс-служба Сбера