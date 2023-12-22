Председатель Северо-Западного банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов и губернатор Новгородской области Андрей Никитин провели первую рабочую встречу

Дмитрий Суховерхов назначен на должность председателя Северо-Западного банка Сбербанка с 1 апреля 2024 года.

Состоялась первая рабочая встреча председателя Северо-Западного банка Сбербанка Дмитрия Суховерхова, который был назначен на данную должность с 1 апреля 2024 года, и губернатора Новгородской области Андрея Никитина.

Руководители обсудили вопросы взаимодействия и перспективные направления сотрудничества, в частности, старт производства умных телевизоров Sber на территории особой экономической зоны "Новгородская" и строительство современного кампуса Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого.

Глава региона отметил, что инвестпроект по созданию умных телевизоров с отечественным ПО – яркий пример импортозамещения.

Для нас возобновление производства телевизоров – важное событие для региона. У проекта большая социальная значимость, новые рабочие места для новгородцев и налоговые поступления в бюджет. Современное высокотехнологичное производство в сфере реальной экономики - большой шаг в развитии Новгородской области. Будем рады расширению сотрудничества со Сбером, нашим надёжным партнёром. Андрей Никитин, губернатор Новгородской области

Развитие проектов с применением технологий искусственного интеллекта и цифровых решений Сбера – один из ключевых выводов встречи. Сейчас банк и регион активно работают над внедрением инновационных решений в сферах здравоохранения, социальной политики, государственного управления, транспорта и городской среды. Импульс этому задала совместная с правительством Новгородской области дизайн-сессия по искусственному интеллекту, прошедшая в начале 2024 года.

Сотрудничество Сбербанка и Новгородской области уже давно вышло за пределы только банковских услуг. И в этом большая личная заслуга Андрея Никитина, который отмечает значимую роль Сбера в цифровизации региона. Мы высоко ценим это доверие и, уверен, не только успешно завершим реализацию текущих проектов, но и сможем предложить Новгородской области новые направления взаимодействия – эффективные инструменты на основе AI и финансирование крупных инфраструктурных объектов. Дмитрий Суховерхов, председатель Северо-Западного банка Сбербанка

Фото: пресс-служба Сбера