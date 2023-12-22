Сбер и «Школа 21» запустили «Цифровой марафон» для проверки IT-навыков

Мы сегодня обсуждали, насколько актуальными являются цифровые навыки для всех специальностей, для всех людей. И это попытка мотивировать и вовлечь в прокачку цифровых навыков всех желающих, всех людей, которые хотят актуализироваться эту тему. Потому что в сам конкурс входит три уровня экспертизы. Первое — это новичок. И поучаствовать может любой человек, который хочет просто-напросто усилить свою цифровую грамотность. Второй уровень участников — это исследователи. Это люди, которые имеют цифровые навыки, и для них будет создан свой трек марафона. И третий уровень — это эксперты. Это специалисты, которые владеют цифровыми технологиями, и они будут соревноваться, соревноваться с теми, кто является также экспертом или специалистом в сфере IT-технологий, -