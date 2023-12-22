Wildberries построит распределительный центр в Тосненском районе Ленобласти

Компания Wildberries планирует построить распределительный центр в Тосненском районе Ленобласти. Об этом рассказала генеральный директор компании Татьяна Бакальчук.
Склад появится в индустриальном парке "М-10". Инвесторы вложат в проект 9 миллиардов рублей.
Площадь склада составит 150 тыс. "квадратов". Мощность объекта составит 13,8 миллиона единиц в год, транспортная обработка грузов достигнет свыше 115 миллионов заказов в год.
Ранее мы писали, что cкладу Wildberries в Шушарах продлили разрешение на строительство.
Фото: Pxhere
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