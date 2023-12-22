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Wildberries построит распределительный центр в Тосненском районе Ленобласти
Сегодня, 17:27
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Wildberries построит распределительный центр в Тосненском районе Ленобласти

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Площадь склада составит 150 тыс. "квадратов".

Компания Wildberries планирует построить распределительный центр в Тосненском районе Ленобласти. Об этом рассказала генеральный директор компании Татьяна Бакальчук.

Склад появится в индустриальном парке "М-10". Инвесторы вложат в проект 9 миллиардов рублей. 

Площадь склада составит 150 тыс. "квадратов". Мощность объекта составит 13,8 миллиона единиц в год, транспортная обработка грузов достигнет свыше  115 миллионов заказов в год.

Ранее мы писали, что cкладу Wildberries в Шушарах продлили разрешение на строительство.

Фото: Pxhere

Теги: wildberries, бизнес, маркетплейс, распределительный центр в ленобласти
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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