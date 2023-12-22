Складу Wildberries в Шушарах продлили разрешение на строительство

Первоначальное разрешение на строительство складского комплекса площадью более 100 тыс. кв.м и высотой 20 м было выдано в феврале 2022 года.

Госстройнадзор продлил действие разрешения на строительство складского комплекса Wildberries в Шушарах до декабря 2025 года. Напомним, что в январе этого года склад компании сгорел, он функционировал без разрешения на ввод в эксплуатацию.

Ранее компании было выдано только заключение о соответствии. Как и ожидалось, учитывая отсутствие официального разрешения на ввод, компания решила продолжить строительство, запросив продление срока действия разрешения, который истекал только в феврале этого года. Wildberries заявила, что намерена восстановить сгоревший склад сразу после пожара. Однако точные сроки начала работ компания пока не раскрывает.

Первоначальное разрешение на строительство складского комплекса площадью более 100 тыс. кв.м и высотой 20 м было выдано в феврале 2022 года. Оно действовало до 2 февраля 2024 года. Фактически строительство началось ещё до получения всех необходимых документов.

Ранее мы сообщили о том, что Госстройнадзор усилит контроль за чистотой и порядком на стройплощадках Петербурга.

Фото: Piter.TV