В Минпромторге посчитали странным факт работы сгоревшего склада Wildberries в Шушарах

Как сообщили в ведомстве, объект не прошёл обязательные процедуры приёмки.

Факт работы принадлежащего онлайн-ретейлеру Wildberries сгоревшего склада в Шушарах вызывает недоумение со стороны представителей Минпромторга: как сообщил статс-секретарь — замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов в эфире телеканала "Россия-24", объект не прошёл обязательные процедуры приёмки.

То, что мы знаем про этот центр Wildberries (в Шушарах — ред.) — странно, что он работал, но еще, как я понимаю, не был принят и не прошел все необходимые процедуры….Я думаю, что по этому поводу будут еще отдельные разбирательства. Виктор Евтухов, статс-секретарь — замминистра промышленности и торговли РФ

Ранее представители компании сообщили, что Wildberries получил заключение о соответствии всем градостроительным регламентам и требованиям безопасности для своего склада в Шушарах. Для получения такого заключения всегда создается комиссия, в которую входят специалисты Ростехнадзора, МЧС, Госстройнадзора, инспекторы по электрическим сетям и пожарной безопасности, отметил представитель маркетплейса.

Ранее мы сообщили о том, что yовый склад Wildberries в Петербурге откроется в течение 2-3 недель.

Фото: Piter.TV