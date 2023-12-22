Новый склад Wildberries в Петербурге откроется в течение 2-3 недель

На данный момент идёт перестройка логистики.

Новый распределительный центр Wildberries в Петербурге откроется в течение двух-трех недель. Об этом в интервью телеканалу "Россия-24" рассказал замглавы Минпромторга России Виктор Евтухов.

Виктор Евтухов отметил, что на данный момент идёт перестройка логистики, чтобы клиенты получали свои заказы в такие же сроки, как и раньше. Также стало известно, что уже через 2-3 недели в Петербурге должен открыться новый склад, который будет принимать товары предпринимателей региона Северо-Запад.

Компания уже выплатила компенсацию более 50% или около 160 тысяч предпринимателей. Продолжается работа с покупателями, заказы которых были утрачены из-за пожара. Wildberries доставил 80% замененных заказов со склада в Шушарах. Остальные заказы пока в пути. Покупателям должны отдать еще 20 процентов товаров.

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