Wildberries доставил 80 процентов замененных заказов со склада в Шушарах

Остальные заказы пока в пути.

Интернет-магазин Wildberries доставил 8о процентов замененных заказов со склада в Шушарах. Об этом сообщили в пресс-службе маркетплейса.

Wildberries восстановила половину заказов пользователей со склада в Шушарах. 80% из них уже выданы покупателям или готовы к выдаче. Пресс-служба Wildberries

Остальные заказы пока в пути. Покупателям должны отдать еще 20 процентов товаров. В компании Wildberries уточнили, что они перестраивают логистические маршруты, чтобы клиенты как можно быстрее получили свои заказы, которые были заменены после пожара на складе в Шушарах. В компании также добавили, что из-за пожара среднее время доставки этих заказов увеличилось на три дня. Руководство пообещало сделать все, чтобы время доставки сократилось. Сейчас Wildberries ищет новые помещения в Петербурге. Wildberries намерен арендовать склады "ВсеИнструменты.ру" после пожара в Шушарах. Поврежденный огнем склад ждет реконструкция.

Согласно информации, предоставленной источниками РБК, сгоревший 13 января склад онлайн-ретейлера Wildberries в Шушарах оказался не застрахован. Представители Wildberries отказались комментировать это.

Фото: Telegram / Раньше всех. Петербург