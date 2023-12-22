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Площадь возгорания на складе Wildberries в Шушарах составляет 70 тыс. "квадратов"

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На складе произошло обрушение.

Сегодня, 13 января, в Шушарах произошел пожар на складе Wildberries. К 11:05 площадь возгорания составила 70 тыс. квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Информация о возгорании поступила на пульт диспетчера в 07:42. В здании произошло обрушение на площади 40 "квадратов".

В 09:30 пожару присвоили повышенный номер № 5. В 10:55 пожар локализовали. Сейчас спасатели продолжают тушить пламя. На месте случившегося работают 57 единиц техники и 286 человек личного состава РСЧС и 136 спасателей. Сведения о пострадавших на данный момент не поступали.

К ликвидации пожара привлечено от РСЧС: 57 единиц техники и 286 человек личного состава. От МЧС прибыло 32 единицы техники и 136 спасателей.

Видео: Piter.tv

 

Теги: wildberries, мчс, склад, шушары
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня, Происшествия, Пожар,

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