Миграционная служба начала проверку на складе Wildberries в Электростали

Склад работает в штатном режиме.

Миграционная служба начала проверку на складе Wildberries в подмосковной Электростали. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Отмечается, что проверка документов у работников склада выполняют в рамках работы миграционной службы и правоохранительных органов. Сам склад работает в штатном режиме.

Также в Wildberries сообщили, что компания сотрудничает с правоохранительными органами и оказывает им содействие.

Ранее Путин поручил взять ситуацию в миграционной сфере под контроль.

Видео: Telegram / Mash