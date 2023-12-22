Миграционная служба начала проверку на складе Wildberries в Электростали

Миграционная служба начала проверку на складе Wildberries в подмосковной Электростали. Об этом сообщила пресс-служба компании.
Отмечается, что проверка документов у работников склада выполняют в рамках работы миграционной службы и правоохранительных органов. Сам склад работает в штатном режиме.
Также в Wildberries сообщили, что компания сотрудничает с правоохранительными органами и оказывает им содействие.
Ранее Путин поручил взять ситуацию в миграционной сфере под контроль.
Видео: Telegram / Mash
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