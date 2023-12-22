В своем выступлении глава государства затронул тему теракта в "Крокус Сити Холле".

Президент РФ Владимир Путин поручил взять ситуацию в миграционной сфере под контроль. Об этом он заявил на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры.

В своем выступлении глава государства затронул тему недавнего теракта в "Крокус Сити Холле". Президент выразил уверенность, что прокуроры сделают все необходимое, чтобы террористы понесли справедливое наказание.

Прошу продумать систему дополнительных, превентивных профилактических, других антикриминальных мер. В том числе по надзору, по соблюдению законности в миграционной сфере. Владимир Путин, президент РФ

Ранее Путин заявил, что организаторы теракта в "Крокусе" хотели посеять панику.

Видео: kremlin.ru