Путин: организаторы теракта в "Крокусе" хотели посеять панику

Организаторы теракта в "Крокус Сити Холле" хотели посеять панику. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по мерам, принимаемым после теракта в концертном зале.
Глава государства выразил благодарность всем, кто в тяжелейших условиях спасал людей и помогал пострадавшим. По его словам, российское общество показало пример солидарности и сплоченности в непростое время.
Те, кто планировали этот теракт, рассчитывали посеять панику и разлад в нашем обществе, но встретили единение и решимость противостоять этому злу.
Владимир Путин, президент РФ
Напомним, инцидент произошел вечером 22 марта в Красногорске. Перед концертом в "Крокус Сити Холле" в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и устроили стрельбу. Они также бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, в результате теракта погибли 139 человек.
Ранее Лукашенко заявил, что сутки находился на связи с Путиным.
Видео: kremlin.ru
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