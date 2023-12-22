Путин: организаторы теракта в "Крокусе" хотели посеять панику

Глава государства выразил благодарность всем, кто в тяжелейших условиях спасал людей и помогал пострадавшим.

Организаторы теракта в "Крокус Сити Холле" хотели посеять панику. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по мерам, принимаемым после теракта в концертном зале.

Глава государства выразил благодарность всем, кто в тяжелейших условиях спасал людей и помогал пострадавшим. По его словам, российское общество показало пример солидарности и сплоченности в непростое время.

Те, кто планировали этот теракт, рассчитывали посеять панику и разлад в нашем обществе, но встретили единение и решимость противостоять этому злу. Владимир Путин, президент РФ

Напомним, инцидент произошел вечером 22 марта в Красногорске. Перед концертом в "Крокус Сити Холле" в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и устроили стрельбу. Они также бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, в результате теракта погибли 139 человек.

Ранее Лукашенко заявил, что сутки находился на связи с Путиным.

Видео: kremlin.ru