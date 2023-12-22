Wildberries намерен арендовать склады "ВсеИнструменты.ру" после пожара в Шушарах

Представители маркетплейса подтверждают, что они ищут подходящий вариант для размещения сортировочного центра, но не разглашают другие детали.

Онлайн-ретйлер Wildberries, потерявший свой склад в Шушарах из-за пожара, намерен частично компенсировать его потерю при помощи новой сделки. Об этом пишет издание "Коммерсантъ".

Сейчас компания находится в процессе согласования аренды 20 тыс. кв.м. в комплексе "ПНК Парк Шушары - 3" с DIY-ретейлером "Всеинструменты.ру". Представители Wildberries подтверждают, что они ищут подходящий вариант для размещения сортировочного центра, но не разглашают другие детали.

По прогнозам экспертов, маркетплейс сможет полностью преодолеть дефицит логистической инфраструктуры, возникший из-за недостатка вакансий в регионе, только к концу текущего года.

Ранее мы сообщили о том, что доля свободных торговых площадей на Невском проспекте уменьшилась до 6,5%.

Фото: Piter.TV