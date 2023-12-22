Доля свободных торговых площадей на Невском проспекте уменьшилась до 6,5%

Аналитики отмечают повышенную активность арендаторов помещений формата стрит-ретейла.

Торговые площади в центре Севернгой столицы восстановили свою загруженность до уровня, сравнимого с показателями до пандемии коронавируса. Долю свободных объектов на Невском проспекте к концу 2023 года удалось сократиться до 6,5% в соответствии с данными аналитиков NF Group.

Аналитики отмечают повышенную активность арендаторов помещений формата стрит-ретейла. Специалисты объясняют снижение уровня вакантности ростом туристического потока, постепенным уходом западных брендов и ростом спроса со стороны российских ретейлеров.

Основными арендаторами помещений в формате стрит-ретейла в центре города являются кафе и рестораны, занимающие 39% всей арендуемой площади. На втором месте располагаются магазины одежды (13%), а на третьем − продуктовые магазины (9%). Отмечается, что на центральной части Невского проспекта уровень сдаваемых в аренду объектов сократился до 3%, что является рекордным показателем.

В 2024 году эксперты прогнозируют повышение арендных ставок для помещений формата стрит-ретейла до 7%. Они также ожидают стабилизацию уровня вакантности на отметке 5-7%.

Ранее мы сообщили о том, что Wildberries вернёт средства 53% клиентов, потерявших заказы при пожаре в Шушарах.

Фото: Piter.TV