Wildberries вернёт средства 53% клиентов, потерявших заказы при пожаре в Шушарах

Еще для 47% покупателей товары, пострадавшие при пожаре, заменили на аналогичные с других складов.

Онлайн-ретейлер Wildberries сообщил в своём Telegram-канале, Оиз-за пожара на складе в Шушарах пришлось отменить часть заказов клиентов. Так, 53% покупателей получат возврат денег за отмененные заказы, а для остальных 47% товары заменят на аналогичные с других складов.

Ещё 11% заказов уже были доставлены или готовы к выдаче в пунктах самовывоза.

Для минимизации задержек в доставке, Wildberries перенаправляет поставки продавцов на другие склады и сортировочные центры. Товары, которые пострадали от пожара на складе в Шушарах, были скрыты с витрины маркетплейса.

Ранее мы сообщили о том, что один из сотрудников склада Wildberries признался в соцсетях в поджоге.

Фото: Piter.TV