Один из сотрудников склада Wildberries признался в соцсетях в поджоге

Мужчина дважды рассказывал о своем участии в случившемся.

После пожара в Шушарах сотрудник Wildberries написал в своих соцсетях, что это он его поджег склад, но затем мужчина быстро удалил свой аккаунт. Об этом сообщили в tg-канале Shot.

За две недели до пожара работник написал в общий чат, что склад "скоро будет гореть". Но коллеги проигнорировали подозрительное сообщение.

В день пожара, 13 января, мужчина вновь написал, что именно он совершил поджог. Затем работник удалил свой аккаунт.

Коллеги сотрудника передали информацию полицейским. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: более 10 млрд рублей может составить ущерб от пожара на складе Wildberries.

Фото: Telegram / Раньше всех. Петербург