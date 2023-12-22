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Один из сотрудников склада Wildberries признался в соцсетях в поджоге
Сегодня, 9:13
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Один из сотрудников склада Wildberries признался в соцсетях в поджоге

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Мужчина дважды рассказывал о своем участии в случившемся.

После пожара в Шушарах сотрудник Wildberries написал в своих соцсетях, что  это он его поджег склад, но затем мужчина быстро удалил свой аккаунт. Об этом сообщили в tg-канале Shot.

За две недели до пожара работник написал в общий чат, что склад "скоро будет гореть". Но коллеги проигнорировали подозрительное сообщение.  

В день пожара, 13 января, мужчина вновь написал, что именно он совершил поджог. Затем работник удалил свой аккаунт. 

Коллеги сотрудника передали информацию полицейским. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: более 10 млрд рублей может составить ущерб от пожара на складе Wildberries.

Фото: Telegram / Раньше всех. Петербург

Теги: wildberries склад, поджог, пожар на складе, полиция
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Картина дня,

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