Страховая компания может и вовсе не компенсировать стоимость имущества, если будут выявлены нарушения пожарной безопасности на объекте.

Более 10 млрд рублей может составить ущерб от пожара на складе Wildberries. Об этом сообщили "РИА Новости".

Как отметил президент Союза страховщиков Петербурга и СЗФО Анатолий Кузнецов, оценкой ущерба займутся эксперты после заявки об убытке страхователя в страховую службу. Компании придется предоставить большое количество документов, будет много проверок.

Кроме того, страховая компания может и вовсе не компенсировать стоимость имущества, если будут выявлены нарушения пожарной безопасности на объекте. На складе обязательно должна была работать система пожаротушения во время возгорания.

Анатолий Кузнецов отметил, что могут быть возбуждены уголовные дела. Подробности уточняются.

Шушары окутал смог из-за мощного пожара на складе в Wildberries. Вони нет, рассказали жители поселка.

Ранее на Piter.tv: появилось видео эвакуации со склада Wildberries.

Видео: Telegram / Петербург с огоньком