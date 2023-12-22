Шушары окутал смог из-за мощного пожара на складе в Wildberries

Темное облако застыло над станцией метро "Шушары".

Утром в субботу, 13 января, загорелся склад Wildberries в Московском шоссе. Площадь пожара составила 70 тыс. "квадратов". Шушары окутал смог, рассказали читатели Piter.tv.

Пожар локализовали, но след от возгорания до сих пор виден на небе. Темное облако застыло над станцией метро "Шушары". Однако автор видео сообщила, что неприятного запаха нет.

Роспотребнадзор проводит каждый час замеры воздуха на наличие вредных веществ. К середине дня было обнаружено, что склад функционировал с нарушениями. Он не был введен в эксплуатацию.

Ранее на Piter.tv: один человек пропал без вести во время пожара на складе Wildberries в Шушарах.

Видео: Piter.tv