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Один человек пропал без вести во время пожара на складе Wildberries в Шушарах

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Мужчина работает на первой и второй башнях.

Сотрудник склада Wildberries, который сейчас полыхает в Шушарах, пропал без вести во время пожара. Коллеги разыскивают мужчину по имени Евгений. Об этом сообщили в tg-канале Shot.

Известно, что мужчина работает на первой и второй башнях. Последний раз работники склада видели коллегу в курилке непосредственно перед пожаром, а потом он пропал. 

Мужчину искали и на улице. Пока информации о его местонахождении нет. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: площадь возгорания на складе Wildberries в Шушарах составляет 70 тыс. "квадратов".

Видео: Telegram / 122

Теги: wildberries, пожар на складе, пропал без вести, шушары
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар, Картина дня,

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