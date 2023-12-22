Один человек пропал без вести во время пожара на складе Wildberries в Шушарах

Сотрудник склада Wildberries, который сейчас полыхает в Шушарах, пропал без вести во время пожара. Коллеги разыскивают мужчину по имени Евгений. Об этом сообщили в tg-канале Shot.
Известно, что мужчина работает на первой и второй башнях. Последний раз работники склада видели коллегу в курилке непосредственно перед пожаром, а потом он пропал.
Мужчину искали и на улице. Пока информации о его местонахождении нет. Подробности уточняются.
Ранее на Piter.tv: площадь возгорания на складе Wildberries в Шушарах составляет 70 тыс. "квадратов".
Видео: Telegram / 122
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