Появилось видео эвакуации со склада Wildberries

Мужчина кричал, что в некоторых местах обрушилась крыша.

В субботу, 13 января, в Шушарах произошел страшный пожар. На складе Wildberries пламя охватило 70 тыс. "квадратов". Появилось видео эвакуации работников. Оно оказалось в распоряжении Piter.tv. На нем видно, как сотрудник призывает коллег оперативно покинуть объект. Кроме того, автор ролика заснял языки пламени, которые дотянулись до верхушки здания. Мужчина кричал, что в некоторых местах обрушилась крыша.

В 10:55 пожару присвоили пятый ранг. Спустя час пожар локализовали. С огнем боролись 57 единиц техники и 286 человек личного состава РСЧС. Кроме того, пожар тушили 32 спецмашины и 136 спасателей МЧС.

Информация о пострадавших уточняется. Один человек пропал без вести на горящем складе Wildberries в Шушарах. Сейчас его разыскивают родные и коллеги.

По предварительным данным, пожар произошел из-за проводки. Точная причина устанавливается.

Ранее на Piter.tv: мошенники вымогают деньги у петербуржцев после пожара на складе в Пушкинском районе.

Видео: Piter.tv