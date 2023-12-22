Названа предварительная причина пожара в Шушарах

Пожарная сигнализация была отключена из-за повторных ложных срабатываний.

Стала известна предварительная причина пожара на складе Wildberries в Шушарах. Как сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы, здание загорелось из-за неисправности проводки.

Пламя охватило 70 тыс. квадратных метров. Крупный пожар локализовали в 10:55. Пламя уничтожило большую часть здания.

Известно, что пожарная сигнализация была отключена из-за повторных ложных срабатываний. Объект официально не был введен в эксплуатацию. Склад в Росреестре не значится, поэтому контрольно-надзорные службы не контролировали его работу.

Напомним, появилась информация, что во время пожара потерялся мужчина. Сейчас его разыскивают коллеги.

Ранее на Piter.tv: пожару на складе в Шушарах присвоили максимальный ранг сложности.

Фото: Piter.tv