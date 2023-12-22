Пожару на складе в Шушарах присвоили максимальный ранг сложности

В СМИ пишут о появлении пострадавших.

Пожару в Шушарах на складе Wildberries присвоили ранг сложности № 5. Он считается максимальным. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера 13 января в 07:42. Пожар произошел на Московском шоссе, 153. Площадь возгорания составляет минимум 50 тыс. квадратных метров.

На месте случившегося работают 32 единицы техники и 136 сотрудников МЧС. К ликвидации пожара привлечено от РСЧС 57 единиц техники и 286 человек личного состава.

По предварительным данным, возгорание началось в блоке №1 сортировочного сектора. Огонь очень быстро охватил помещение.

В СМИ пишут, что при пожаре пострадали люди. Информация уточняется.

Ранее на Piter.tv: Wildberries вернет покупателям деньги за сгоревшие на складе товары.

Видео: Telegram / 112