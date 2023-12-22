Wildberries вернет покупателям деньги за сгоревшие на складе товары

Компенсации получат и продавцы товаров.

Маркетплейс Wildberries вернет покупателям деньги за товары, которые сгорели во время пожара на складе компании в Шушарах. Об этом сообщили в пресс-службе интернет-магазина.

На данный момент люди эвакуированы. На место прибыли сотрудники МЧС и приступили к тушению. Со стороны руководства компании оказывается всё необходимое содействие. Масштаб ущерба уточняется. Пресс-служба Wildberries

Известно, что компенсации получат и продавцы товаров. Пока в маркетплейсе не оценивали ущерб.

Напомним, пожар произошел утром на складе на Московском шоссе, 153. Пламя охватило 50 тыс. "квадратов".

Ранее на Piter.tv: прокуратура начала проверку после пожара на складе Wildberries.

Фото: Telegram / 112