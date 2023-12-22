Прокуратура начала проверку после пожара на складе Wildberries

Складское помещение горит в Шушарах. Площадь возгорания составила 50 тыс. "квадратов".

Сегодня, 13 января, на складе Wildberries произошел масштабный пожар. На Московском шоссе, 153, площадь возгорания составила минимум 50 тыс. квадратных метров. Прокуратура начала проверку из-за случившегося. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Сотрудники надзорного ведомства выехали на место происшествия. Они дадут оценку ситуации. По результатам проверки правоохранители примут необходимые меры.

Огонь тушат по рангу № 4. Пламя ликвидируют 25 спецмашин и 112 спасателей. Сведения о пострадавших не поступали. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: в Петербурге горит склад Wildberries: площадь возгорания составила 50 тыс. "квадратов".

Видео: Telegram / 112