Мошенники вымогают деньги у петербуржцев после пожара на складе в Пушкинском районе

За актуальными сведениями нужно обращаться в официальные структуры.

Мошенники начали вымогать деньги у петербуржцев после пожара на складе в Шушарах. Злоумышленники отправляют списки погибших и пострадавших за деньги, не имея никакой проверенной информации. Об этом сообщили в РЕН ТВ.

После пожара на складе Wildberries родственники работников пытаются дозвониться до близких. Однако это получается не у всех. Ситуацией воспользовались аферисты. Они начали предлагать взволнованным горожанам списки, в которых есть информация о погибших и пострадавших во время пожара. Однако злоумышленники предоставляют фейковые сведения. Добавим, что списки они отправляют только за деньги. Если человек отказывается, то ему говорят, мол, в списке жертв есть фамилия их сына, дочери или мужа.

Жителей призвали не доверять мошенникам. За актуальными сведениями нужно обращаться в официальные структуры.

Ранее на Piter.tv: один человек пропал без вести во время пожара на складе Wildberries в Шушарах.

Фото: Piter.tv