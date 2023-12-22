Пожар на складе Wildberries локализовали

В здании произошло обрушение на площади 40 "квадратов".

Пожар на складе Wildberries в Шушарах локализовали в 10:55. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербурге.

Пламя распространилось по площади 70 тыс. квадратных метров. Площадь склада составляет 100 тыс. "квадратов". Таким образом, большая часть пространства значительно повреждена огнем. Кроме того, в здании произошло обрушение на площади 40 "квадратов".

По данным МЧС Петербурга, эвакуация сотрудников из горящего здания завершена. Пострадавших нет.

Напомним, что ранг пожара на складе по Московскому шоссе, 153, был увеличен до максимального уровня. На место случившегося отправили 57 спецмашин РЧС и 286 человек личного состава. Кроме того, здесь работают 32 пожарные машины и 136 сотрудников МЧС.

Ранее на Piter.tv: Wildberries вернет покупателям деньги за сгоревшие на складе товары.

Фото: Piter.tv