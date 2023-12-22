Госстройнадзор усилит контроль за чистотой и порядком на стройплощадках Петербурга

В Санкт-Петербурге проходит весенний месячник по благоустройству.

Госстройнадзор Петербурга усилит контроль за чистотой и порядком на стройплощадках в рамках весеннего месячника по благоустройству. Об этом предупредил портал "Строительный Петербург".

В Санкт-Петербурге проходит весенний месячник по благоустройству, который продлится до 30 апреля. В этот период Госстройнадзор усилит контроль за содержанием строительных площадок. Будет увеличено количество проводимых осмотров, выездных обследований, а также осмотров территорий.

Инспекторы будут следить за наличием и правильной эксплуатацией пунктов моек колес, а также за содержанием проезжей части дорог, чтобы предотвратить вынос грязи с территории строительных площадок.

Фото: портал "Строительный Петербург"