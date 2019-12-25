В Смольном рассказали, кто будет контролировать новые правила для электросамокатов в Петербурге

В ближайшее время запланирована организация новых стоянок.

В Смольном рассказали, какая именно структура будет контролировать новые правила для электросамокатов в Петербурге. Ответ комитета по транспорту приводит издание "Комсомольская правда" 12 мая.

В комитете изданию рассказали, что ответственность за соблюдение новых правил действительно будет лежать в основном на самих прокатчиках и пользователях. Передавать эти функции на особый контроль ГИБДД в Смольном на данный момент не планирует.

В настоящее время в городе работают над созданием для пользователей электросамокатов комфортные условия и максимально развести их с обычными пешеходами.

В ближайшее время запланирована организация стоянок, где можно будет оставлять самокаты, не создавая проблем.

Накануне в комитете состоялось совещание по вопросам работы сервисов арендованных самокатов. Власти города обсудили способы регулирования парковки и передвижения на самокатах в городе до внесения поправок в ПДД РФ.

Отныне скорость самокатов ограничена до 15 км/ч. Запрещается парковка у метрополитена, особенно если транспорт мешает передвижению граждан. Поднимался вопрос о создании рабочей группы при Смольном, которая будет контролировать работу сервисов аренды самокатов.

Фото: Pixabay