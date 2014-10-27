В Петербурге скорость арендованных самокатов ограничат до 15 км/ч

Также запрещается парковка у метрополитена, особенно, если транспорт мешает передвижению граждан.

Во вторник, 11 мая, стало известно, что в Петербурге ограничат скорость арендованных самокатов до 15 км/ч. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по транспорту города.

Известно, что 11 мая в комитете по транспорту Петербурга состоялось совещание по вопросам работы сервисов арендованных самокатов. Власти города обсудили способы регулирования парковки и передвижения на самокатах в городе до внесения поправок в ПДД РФ. Со стороны каршеринговых компаний в совещании участвовали: "WHOOSH", "Молния", "Urent", "Ассоциация операторов шеринговых средств микромобильности".

Таким образом, отныне скорость самокатов ограничена до 15 км/ч. Также запрещается парковка у метрополитена, особенно, если транспорт мешает передвижению граждан. К тому же, поднялся вопрос о создании рабочей группы при Смольном, которая будет контролировать работу сервисов аренды самокатов.

Председатель Комитета по транспорту Кирилл Поляков отметил, что передвижение по городу должно быть комфортным для всех участников дорожного движения.

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Фото: pixabay.com