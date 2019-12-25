Суд в Петербурге арестовал двух электросамокатчиков, которые избили прохожего

Двое мужчин дважды наезжали на прохожих.

Суд заключил под стражу двух мужчин, которые наехали на электросамокате на человека, а затем избили другого прохожего. Они обвиняются по статье "Хулиганство". Об этом накануне сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Максим Путов и Сурадж Мамедли арендовали электросамокаты, после чего поехали по Невскому проспекту. Было установлено, что они двигались со значительной скоростью и пренебрегали безопасностью других участников движения. В итоге один из них столкнулся с прохожим, пострадавший упал. Самокатчики не остановились, а поехали дальше. По пути они столкнулись еще с одним человеком, это привело к конфликту. Хулиганы начали избивать прохожего. Ранее Piter.TV сообщал, что им был писатель Валерий Айрапетян. Путов и Мамедли нанесли ему не менее трех ударов, а затем один из них опрокинул потерпевшего через себя на тротуар. Это привело к тому, что у прозаика диагностировали закрытый перелом 6,7,8 ребер слева. После этого злоумышленники скрылись с места.

Путов указал на то, что квалификация обвинения завышена, и инициатором конфликта был не он. Попросил избрать домашний арест. Мамедли сказал, что не причастен к деянию, имеет на иждивении мать. Суд постановил заключить молодых людей под стражу до 15 июля 2021 года.

Фото: скрин из видео YouTube / Mobotix Webcams Russia