Мужчина выпил пиво в магазине на Маршала Говорова и распылил перцовый баллончик в сотрудника

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (Хулиганство).

Полицейские оперативно задержали подозреваемого в хулиганской выходке в магазине на улице Маршала Говорова, сообщили в МВД.

Утром 16 апреля в полицию поступила информация о том, что в сетевом продуктовом магазине на улице Маршала Говорова неизвестный открыл и выпил пиво, после чего, отказавшись платить, избил сотрудников магазина и распылил содержимое перцового баллончика. При этом в другой руке нападавшего был нож.

Сотрудники полиции установили, что неизвестный пытался приобрести в магазине алкоголь в запрещенное время, получил отказ, в ответ распылил газ из баллончика в лицо сотруднику магазина, при этом угрожая ему ножом.

Подозреваемым оказался 38-летний местный житель. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (Хулиганство). Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за хранение наркотиков.

Ещё один петербуржец получил 3 года строгого режима за кражу шампуня и сыра.

Видео: МВД