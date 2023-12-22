Известно о более чем 50 пострадавших.

В Ростове-на-Дону ищут блогера-самбиста, избивавшего людей на улицах. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Отмечается, что 18-летний блогер демонстрирует свои навыки жителям города. По информации источника, это продолжается уже не первый месяц. Сами избиения снимаются на видео, которые блогер потом выкладывает в соцсетях. Известно о более чем 50 пострадавших. Сотрудники МВД проверяют опубликованный им контент.

Ранее мы сообщали, что в Прикамье полицейские ликвидировали игорный клуб.

Видео: Telegram / SHOT