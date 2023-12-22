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В Ростове-на-Дону ищут блогера-самбиста, избивавшего людей на улицах

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Известно о более чем 50 пострадавших.

В Ростове-на-Дону ищут блогера-самбиста, избивавшего людей на улицах. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Отмечается, что 18-летний блогер демонстрирует свои навыки жителям города. По информации источника, это продолжается уже не первый месяц. Сами избиения снимаются на видео, которые блогер потом выкладывает в соцсетях. Известно о более чем 50 пострадавших. Сотрудники МВД проверяют опубликованный им контент.

Ранее мы сообщали, что в Прикамье полицейские ликвидировали игорный клуб.

Видео: Telegram / SHOT

Теги: блогер, избиение, розыск, ростов-на-дону, самбо
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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