24-летний рецидивист избил и изнасиловал медсестру в Ленобласти

Пострадавшую госпитализировали в районную больницу.

В Волховском районе Ленобласти рецидивист избил и изнасиловал медсестру. Об этом стало известно Piter.tv.

Вечером 16 апреля 49-летняя женщина вышла из дома, чтобы выгулять собаку. К ней в этот момент подошел неизвестный молодой человек. Он ударил местную жительницу ногой по голове, затащил в её же дом, продолжил избивать руками и ногами. А затем, угрожая физической расправой, изнасиловал.

Пострадавшую госпитализировали в районную больницу. Насильником оказался 24-летний житель Старой Ладоги, задержали его утром 17 апреля. Возбуждено уголовное дело по статье 131 УК РФ.

Мужчина уже дважды был судим за кражи, а в 2023 году был осужден за причинение вреда здоровью, но освобожден в связи с зачетом срока содержания под стражей.

Также в Петербурге 19-летнего студента подозревают в изнасиловании 15-летней школьницы на Ветеранов.

Фото: Piter.tv