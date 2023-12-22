19-летнего студента подозревают в изнасиловании 15-летней школьницы на Ветеранов

Ранее они состояли в отношениях.

В запутанных личных отношениях 19-летнего студента и 15-летней школьницы разбираются правоохранители Петербурга, стало известно Piter.tv.

В полицию обратилась мама девочки, которая сообщила, что знакомый напоил её дочь и изнасиловал в квартире у друзей.

По предварительной информации, в ночь с 13 на 14 апреля 19-летний студент колледжа в гостях у друзей в квартире на проспекте Ветерано после совместного распития спиртных напитков вступил в половое сношение с 15-летней школьницей.

Как оказалось, молодые люди 1,5 года состояли в отношениях, в том числе в интимных. Некоторое время назад они расстались по инициативе школьницы, при этом студент пытался восстановить отношения.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на Piter.tv: Петербуржец под психотропами совершал непотребства на детской площадке на Дыбенко.

Фото: Piter.tv