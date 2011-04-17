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На улице Красных Фортов малыш выпал из окна
Вчера, 10:59
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На улице Красных Фортов малыш выпал из окна

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В Сосновом Бору госпитализировали годовалого мальчика после падения из окна квартиры.

В Ленобласти ребенок получил серьезные травмы, свалившись на асфальт из окна дома. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах 6 июня

Накануне малыш вывалился из окна, пока родители отвлеклись и вышли из комнаты. Карета скорой помощи доставила ребенка в медико-санитарную часть № 38. Врачи диагностировали у маленького пациента травмы головы и грудной клетки, перелом левой руки. Сейчас мальчик находится в больнице в тяжелом состоянии. Проводится проверка.

Известно, что родители мальчика характеризуются соседями положительно. На специальных учетах семья не состоит. Отец пострадавшего - молодой военнослужащий. 21-летняя мать малыша находится в декретном отпуске, не работает. 

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Петербурге маленькая девочка выжила после падения из окна пятого этажа. 

Фото: pixabay

Теги: дети падают из окон, ленобласть, сосновый бор
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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