На улице Красных Фортов малыш выпал из окна

В Сосновом Бору госпитализировали годовалого мальчика после падения из окна квартиры.

В Ленобласти ребенок получил серьезные травмы, свалившись на асфальт из окна дома. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах 6 июня

Накануне малыш вывалился из окна, пока родители отвлеклись и вышли из комнаты. Карета скорой помощи доставила ребенка в медико-санитарную часть № 38. Врачи диагностировали у маленького пациента травмы головы и грудной клетки, перелом левой руки. Сейчас мальчик находится в больнице в тяжелом состоянии. Проводится проверка.

Известно, что родители мальчика характеризуются соседями положительно. На специальных учетах семья не состоит. Отец пострадавшего - молодой военнослужащий. 21-летняя мать малыша находится в декретном отпуске, не работает.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Петербурге маленькая девочка выжила после падения из окна пятого этажа.

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