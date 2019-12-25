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Двухлетний мальчик выжил после падения с четвертого этажа на проспекте Стачек
Сегодня, 9:15
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

Двухлетний мальчик выжил после падения с четвертого этажа на проспекте Стачек

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Ребенок получил травму по недосмотру родителей.

Накануне во Фрунзенском районе Петербурга травмировался 2-летний мальчик. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по городу и Ленобласти.

Инцидент произошел на проспекте Стачек. Ребенок, оставшийся без присмотра родителей, выпал из окна квартиры на четвертом этаже. Малыш приземлился на козырек.

Пострадавшего в состоянии средней степени тяжести увезли в больницу. В настоящий момент выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее мы писали, что в Петербурге коты массово выпадают из открытых в жару окон.

Фото: Piter.TV

Теги: дети, падение с высоты
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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