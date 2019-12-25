Двухлетний мальчик выжил после падения с четвертого этажа на проспекте Стачек

Накануне во Фрунзенском районе Петербурга травмировался 2-летний мальчик. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по городу и Ленобласти.
Инцидент произошел на проспекте Стачек. Ребенок, оставшийся без присмотра родителей, выпал из окна квартиры на четвертом этаже. Малыш приземлился на козырек.
Пострадавшего в состоянии средней степени тяжести увезли в больницу. В настоящий момент выясняются обстоятельства произошедшего.
Ранее мы писали, что в Петербурге коты массово выпадают из открытых в жару окон.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все