В Петербурге коты массово выпадают из открытых в жару окон

Менее чем за неделю на улице внезапно оказались семь животных, одно из них погибло.

В Петербурге и Ленобласти увеличилось количество заявок об упавших с высоты кошках. Домашние животные выходят за пределы квартиры через открытые в жару окна. Статистикой происшествий поделились в группе "Кошкиспас".

По словам волонтеров, менее чем за неделю на улице внезапно оказались семь кошек и котов. Хвостатые гуляли по подоконникам, перепрыгивали на чужие балконы, любопытно выглядывали из окон и падали с высоты.

Так, 24 июня, из окна квартиры на Школьной улице выпала кошка и забилась под козырек. Похожий инцидент произошел на улице Евгения Шварца – животное разбилось, упав с десятого этажа на козырек.

Ранее мы писали, что в Мурино насмерть разбился 2-летний малыш.

Фото: ВКонтакте / КОШКИСПАС. Спасение животных. ПСО Экстремум, pixabay.com