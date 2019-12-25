В Мурино насмерть разбился 2-летний малыш

Ребенок выпал из открытого окна.

Днем 24 июня во Всеволожском районе Ленобласти произошел несчастный случай. Из открытого окна в Мурино выпал 2-летний малыш. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Ребенок выпал из окна дома на Воронцовском бульваре около 12 часов дня. От полученных травм малыш скончался на месте происшествия.

В остоятельствах случившегося разбирается Всеволожская прокуратура.

Ранее в Кудрово едва не сбили годовалого ребенка, выползшего на дорогу.

Фото: Piter.TV