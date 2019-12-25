В Мурино насмерть разбился 2-летний малыш

Днем 24 июня во Всеволожском районе Ленобласти произошел несчастный случай. Из открытого окна в Мурино выпал 2-летний малыш. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.
Ребенок выпал из окна дома на Воронцовском бульваре около 12 часов дня. От полученных травм малыш скончался на месте происшествия.
В остоятельствах случившегося разбирается Всеволожская прокуратура.
Ранее в Кудрово едва не сбили годовалого ребенка, выползшего на дорогу.
Фото: Piter.TV
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