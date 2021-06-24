В Кудрово едва не сбили годовалого ребенка, выползшего на дорогу

Инцидент произошел 23 июня на Столичной улице. Малыш, который еще едва стоит на ногах, выбрался с детской площадки и выполз на проезжую часть. Водитель вовремя заметил ребенка и затормозил.

В Кудрово годовалый ребёнок чудом не оказался под колесами автомобиля. Об инциденте рассказал очевидец в группе "ДТП и ЧП".

Инцидент произошел 23 июня на Столичной улице. Малыш, который еще едва стоит на ногах, выбрался с детской площадки и выполз на проезжую часть. Водитель вовремя заметил ребенка и затормозил.

Пешеходы и водитель забрали малыша, увидев, что поблизости нет его родителей. На площадке они отыскали отца ребенка, который даже не заметил пропажи.

Лично сам являюсь отцом полуторогодовалого ребенка и не понимаю, КАК можно упустить из виду свое дитя на столь длительное время? Ролик выкладываю исключительно для наглядности столь парадоксальной ситуации. Антон Жирнов, водитель

По факту данного инцидента начал проверку Следственный комитет Ленобласти. Родителей могут наказать за оставление ребенка без присмотра.

Недавно спасатели сняли с подоконника открытого окна 5-летнего ребёнка в Колпино.

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