Спасатели сняли с подоконника открытого окна 5-летнего ребёнка в Колпино

Вечером 22 июня в Колпинском районе Петербурга сотрудники МЧС предотвратили возможную трагедию.
По данным источника, примерно в десять часов вечера в экстренные службы позвонили очевидцы и рассказали, что в доме № 4 по бульвару Трудящихся маленький ребёнок скинул москитную сетку и стоит на подоконнике окна второго этажа.
Спасатели забрали 5-летнего ребенка, который оказался дома один и закрыли окно. Ребенок был доставлен в отделение полиции, обстоятельства выясняются.
Ранее ребенок выпал из окна на улице Глинки.
Фото: Piter.tv
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