Спасатели сняли с подоконника открытого окна 5-летнего ребёнка в Колпино

Ребенок находился дома один.

Вечером 22 июня в Колпинском районе Петербурга сотрудники МЧС предотвратили возможную трагедию.

По данным источника, примерно в десять часов вечера в экстренные службы позвонили очевидцы и рассказали, что в доме № 4 по бульвару Трудящихся маленький ребёнок скинул москитную сетку и стоит на подоконнике окна второго этажа.

Спасатели забрали 5-летнего ребенка, который оказался дома один и закрыли окно. Ребенок был доставлен в отделение полиции, обстоятельства выясняются.

Ранее ребенок выпал из окна на улице Глинки.

Фото: Piter.tv