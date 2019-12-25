  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Сланцах погиб годовалый ребенок, выпав из окна пятого этажа
Сегодня, 11:20
182
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Сланцах погиб годовалый ребенок, выпав из окна пятого этажа

0 0

Он оперся на москитную сетку.

Ребёнок, которому еще не исполнилось двух лет, выпал утром 25 июня утром из окна пятого этажа дома на улице Грибоедова в Сланцах. Об этом сообщила прокуратура Ленобласти.

Малыш в возрасте 1 года и 8 месяцев скончался от полученных травм. Установлено, что он оперся на москитную сетку, установленную в изголовье кровати.

Специалисты напоминают родителям, что москитные сетки не защищают детей от падений, а лишь создают иллюзию опоры.

Ранее двухлетний мальчик выжил после падения с четвертого этажа на проспекте Стачек.

Фото: Piter.TV

Теги: выпал из окна, сланцы
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии