В Сланцах погиб годовалый ребенок, выпав из окна пятого этажа

Он оперся на москитную сетку.

Ребёнок, которому еще не исполнилось двух лет, выпал утром 25 июня утром из окна пятого этажа дома на улице Грибоедова в Сланцах. Об этом сообщила прокуратура Ленобласти.

Малыш в возрасте 1 года и 8 месяцев скончался от полученных травм. Установлено, что он оперся на москитную сетку, установленную в изголовье кровати.

Специалисты напоминают родителям, что москитные сетки не защищают детей от падений, а лишь создают иллюзию опоры.

Ранее двухлетний мальчик выжил после падения с четвертого этажа на проспекте Стачек.

Фото: Piter.TV