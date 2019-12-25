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В Выборге малыш продавил москитную сетку и вывалился из окна
Сегодня, 11:18
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

В Выборге малыш продавил москитную сетку и вывалился из окна

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К счастью, квартира, в которой проживает ребенок, находится на первом этаже.

СК по Ленобласти начал проверку после падения 2-летнего ребенка с первого этажа в Выборге. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Малыш оперся на москитную сетку и выпал из окна. К счастью, квартира, в которой проживает ребенок, находится на первом этаже.

Пострадавшего доставили в Выборгскую больницу с травмами, характерными для падения с высоты. Сейчас жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает.

Решение о возбуждении уголовного дела будет принято по результатам проверки.

Ранее на улице Красных Фортов малыш выпал из окна.

Фото: pixabay.com

Теги: дети, падение
Категории: Происшествия, Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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