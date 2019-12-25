СК дал рекомендации родителям во избежание случаев выпадения детей из окон

Родителям рекомендуют не оставлять своих детей одних на долгое время.

В стране участились случаи с выпадением детей из окон. В связи с чем Следственный комитет России дал рекомендации родителям во избежание происшествий с участием несовершеннолетних. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Следственного комитета России по Петербургу в пятницу, 21 мая.

Родителям рекомендуется не ставить предметы мебели близко к окнам, чтобы ребенок не смог залезть на подоконник. Ведь даже москитная сетка не способна уберечь детей. Также в СК России рекомендовали установить на окна специальные фиксаторы. Они, в свою очередь, не позволяют ребёнку открыть окно. К тому же, родителям рекомендуют не оставлять своих детей одних на долгое время.

Для взрослых, беспечно относящихся к своим детям, законодательством Российской Федерации установлена уголовная ответственность. Главное управление Следственного комитета России по Петербургу.

Ранее мы писали, что в центре Петербурга из окна четвёртого этажа выпал годовалый ребёнок.

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