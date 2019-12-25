В центре Петербурга из окна четвёртого этажа выпал годовалый ребёнок

Инцидент произошёл днём в 16:35 в доме №30 по 6-ой Советской улице.

В Центральном районе Петербурга во вторник, 18 мая, из окна жилого дома выпал годовалый ребёнок. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошёл днём в 16:35 в доме №30 по 6-ой Советской улице. Известно, что ребёнок выпал из окна четвертого этажа. На место происшествия незамедлительно прибыла бригада скорой помощи. На данный момент сотрудники правоохранительных органов выясняют детали инцидента. Информации о состоянии малыша нет.

Ранее мы писали, что за день в Петербурге из окна выпали две девочки 7 и 10 лет.

Фото: Piter.tv