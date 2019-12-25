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В центре Петербурга из окна четвёртого этажа выпал годовалый ребёнок
Сегодня, 18:47
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kraratau27

В центре Петербурга из окна четвёртого этажа выпал годовалый ребёнок

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Инцидент произошёл днём в 16:35 в доме №30 по 6-ой Советской улице.

В Центральном районе Петербурга во вторник, 18 мая, из окна жилого дома выпал годовалый ребёнок. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошёл днём в 16:35 в доме №30 по 6-ой Советской улице. Известно, что ребёнок выпал из окна четвертого этажа. На место происшествия незамедлительно прибыла бригада скорой помощи. На данный момент сотрудники правоохранительных органов выясняют детали инцидента. Информации о состоянии малыша нет.

Ранее мы писали, что за день в Петербурге из окна выпали две девочки 7 и 10 лет. 

Фото: Piter.tv 

Теги: 6-я советская улица, выпал из окна, ребенок, центр петербурга
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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