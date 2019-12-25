За день в Петербурге из окна выпали две девочки 7 и 10 лет

Обоих увезли в больницу в тяжелом состоянии.

Во вторник, 11 мая, сразу в двух районах Петербурга случились несчастные случаи, связанные с падением детей из окна. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по городу и Ленобласти.

Так, в 11:40 из окна пятого этажа дома на 7-й Советской улице выпала 10-летняя девочка. Ее с различными травмами в крайне тяжелом состоянии увезли в больницу.

Второй случай произошел около 16:50 в Красносельском районе. На улице Добровольцев из окна пятого этажа выпала 7-летняя девочка. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии.

В обстоятельствах произошедшего разбирается полиция.

Ранее мы писали, что дети-сироты в Волховском районе будут обеспечены жильем.

Фото: pixabay.com