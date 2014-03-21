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Дети-сироты в Волховском районе будут обеспечены жильем
Сегодня, 15:52
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kraratau27

Дети-сироты в Волховском районе будут обеспечены жильем

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Квартирный вопрос детей-сирот решается в Волхове, Новой Ладоге и Сясьстрое.

На сайте администрации Волховского района Ленинградской области появилось информационное сообщение о приобретении отдельных благоустроенных квартир для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Указаны следующие требования к жилым помещениям: площадь не менее 28 квадратных метров, функционирующие системы отопления, подачи горячей и холодной воды, исправная канализация, системы газоснабжения и электроснабжения. 

В списке значатся 10 квартир в Волхове стоимостью около двух миллионов рублей, 2 квартиры в Сясьстрое, оцененные в полтора миллиона рублей, и квартира в Новой Ладоге за 1 362 900 рублей. 

Дети-сироты, дети-инвалиды и дети из неполных семей Ленобласти также бесплатно получают путевки в оздоровительные лагеря. 

Фото: Pixabay

Теги: волховский район, дети-сироты, квартирный вопрос, квартиры детям, ленобласть
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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